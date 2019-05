Ministerio de Economía colocó la mitad de lo ofertado en UP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La operativa consiste en la emisión de Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP) -tres series en este caso- que se pueden adquirir con pesos, dólares o con otros títulos en pesos y UI a plazos más cortos en poder de los inversores.

De acuerdo a lo que inicialmente planeaba ofrecer el MEF, las notas son por un monto total equivalente a US$ 497,2 millones aproximadamente.



Ayer se emitió la segunda de estas notas, la primera en UP, con vencimiento en 2025. El MEF ofertó inicialmente 4.770 millones de UP (US$ 148,5 millones) y la demanda llegó a 4.783,3 millones de UP (US$ 148,9 millones). Finalmente, el MEF decidió aceptar 2.398,3 millones de UP (US$ 74,6 millones) y la tasa de retorno fue de 2,32%.



El martes, en la emisión de la Nota del Tesoro en UI con vencimiento en 2023, el MEF colocó el equivalente a US$ 213,1 millones, con una demanda que superó 2,5 veces lo ofertado inicialmente.