Sepa cuáles son los países con mayor y menor evasión de IVA en América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay se ubicó como el país con menor tasa de evasión en el IVA en América Latina, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentado en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Según el informe, Uruguay tenía “alrededor de 2017” una tasa de evasión en el IVA del 14%. Ese porcentaje es la diferencia entre la recaudación potencial de IVA y la efectivamente alcanzada.



Lo sigue México con 16% de evasión en el IVA, luego vienen Chile y Argentina con 20% cada uno y Bolivia con 22%.



Los de mayor evasión de IVA son República Dominicana con 43%, Panamá con 40%, Guatemala con 38% y El Salvador y Perú, ambos con 36%.



Si se evalúa cuánto representa ese pérdida de recaudación en la economía, el mejor es México con la evasión siendo 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), seguido de Uruguay con 1,2% del PIB, Panamá con 1,6% del Producto, Argentina con 1,8% del PIB y Colombia con 2% del PIB.



Del otro lado están El Salvador con la evasión representando 4,3% del PIB, República Dominicana con 3,5% del PIB y Perú con 3,3% del PIB.



“La evasión y elusión tributarias continúan siendo uno de los principales obstáculos para la movilización de recursos internos para el financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región. Las estimaciones más recientes de la Cepal acerca de las pérdidas asociadas con el incumplimiento tributario del impuesto sobre la renta (en este caso no hay datos por país) y el IVA indican que estas alcanzaron el 6,3% del PIB (de la región) en 2017, una cifra equivalente a US$ 335.000 millones”, señaló el informe.



“Para contextualizar esta cifra, el total de los gastos de capital -y, por ende, la inversión pública- de los gobiernos centrales de América Latina ascendió aproximadamente a US$ 115.000 millones en el mismo año”, agregó.

DGI actualizó.

La Dirección General Impositiva (DGI) actualizó recientemente su informe “Estimación de la evasión en el Impuesto al Valor Agregado mediante el Método del consumo” tras varios años sin hacerlo. El último dato era de 2014 y ahora el organismo hizo la actualización hasta 2016 (con cifras preliminares) y corrigió cifras anteriores, según informó El País el martes.



El informe de la DGI afirmó que “la tasa de evasión descendió en el período 2003-2009, para posteriormente mostrar un comportamiento oscilante, pero con tendencia decreciente”. Según la medición anterior de DGI, la tasa de evasión del IVA había bajado año tras año hasta un mínimo de 10,6% en 2014.



Sin embargo, la actualización del organismo muestra que la evasión sobre el IVA “alcanzó el máximo en el año 2002 (41,5%) y el mínimo en 2015 (14,5%)”. Para 2016 la evasión sobre el IVA fue estimada en 14,8% según la DGI.



“Considerando el período punta a punta, se estima que la tasa de evasión descendió 63,4%”, agregó.



“Las variaciones registradas estarían basadas en la evolución de la actividad económica, la gestión de la administración tributaria y por los cambios introducidos en la normativa vinculada al IVA en el período considerado”, afirmó el organismo.