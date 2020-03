¿Por qué UTE ganó 40% menos con US$ 212 millones en 2019?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2019 UTE dio ganancias por séptimo año consecutivo, aunque las mismas bajaron 39,7% respecto a 2018, según el balance de la empresa publicado ayer.

La empresa pública tuvo utilidades por $ 7.925.535.056 (US$ 212,3 millones), mientras que en 2018 había tenido ganancias por $ 13.151,9 millones (US$ 406,05 millones).



El 2012 fue el último año en que el ente arrojó pérdidas, por US$ 176,3 millones en esa ocasión.



Una de las formas habituales de analizar la ganancia es en relación al patrimonio de la empresa. Ese ratio fue de 6,2% en 2019 y había sido de 10,3% en 2018.



Si bien UTE ganó US$ 212,2 millones en 2018, buena parte de esas ganancias fueron a parar a Rentas Generales. “Durante el ejercicio 2019 fue vertido a Rentas Generales un total equivalente a $ 6.258.501.640 (US$ 167,6 millones), lo que determina una reducción de resultados acumulados por el referido importe”, indicó el balance.

En 2018 el aporte de UTE a Rentas Generales había sido superior. “En el ejercicio 2018 fue vertida a Rentas Generales la suma de $ 10.473.583.973 (US$ 331,7 millones).



¿Por qué UTE ganó menos (y por ende transfirió menos a Rentas Generales) en 2019? Hay varios factores detrás de esas menores utilidades.



Por un lado, las ventas de energía eléctrica prácticamente quedaron estables (baja de 0,03% en términos corrientes). Eso se dio, porque UTE aumentó 126,6% las bonificaciones a sus clientes (con los planes “Primavera” y “UTE Premia” entre otros) por las que dejó de facturar $ 4.364,9 millones (US$ 116,9 millones). A su vez en “ingresos varios” (incluye bienes en concesión de servicio, multas, etc.) hubo una caída de 2,3%.



Por otro lado, la empresa eléctrica aumentó todos sus rubros de gasto.



El costo de ventas se incrementó 8,7%, mayormente por más erogaciones para la compra de energía eléctrica a privados.



A su vez, los gastos de administración y ventas tuvieron un alza de 8% y el rubro otros gastos creció 24% (aunque tiene menos incidencia en el total).



Pero el gran efecto sobre el resultado estuvo en el fuerte aumento (192% más) de las pérdidas financieras, explicado por mayores pagos de intereses y pérdidas por diferencia de tipo de cambio.



La deuda neta de UTE sobre el patrimonio se incrementó durante el año pasado, al pasar de 35,6% en 2018 a 45,8% en 2019.