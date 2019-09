Las ventas de automóviles cero kilómetro caen 11% entre enero y agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según la información difundida por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) se vendieron 26.779 coches nuevos entre enero y agosto de 2019. El número muestra una reducción de 11% en la comercialización de cero kilometro respecto al mismo período del año pasado.

Solamente en agosto las ventas ascendieron a 3.534 unidades, un 12,7% menos que en igual mes de 2018.



Las ventas mensuales se dividieron entre 2.570 automóviles, 487 vehículos utilitarios deportivos (SUV), 12 minibuses, 800 utilitarios, 179 camiones y un ómnibus.



Si contabilizamos los coches nuevos comercializados en el acumulado del año, un 54,8% correspondió a automóviles, un 15,3% a vehículos SUV, un 0,4% a minibuses, un 25,6% a utilitarios, un 3,6% a camiones y menos de 0,1% a ómnibus.

Hasta el momento, julio fue el mes con mayores ventas al sumar 3.693 unidades, y el de menor registro ha sido abril con 3.063. Es que este año no hubo ningún mes con ventas superiores a los 4.000 vehículos, mientras que en el anterior en seis meses se supero ese umbral.



La marca con mayor participación de mercado en el segmento de automóviles fue Suzuki con 18,4% de las ventas, seguido por Chevrolet con 15%, Volkswagen con 14%, Renault con 13,2% y Fiat con 11,3%. Mientras que en utilitarios lidera Fiat con 21,5% y quedaron por detrás Volkswagen con 18,6% y Renault con 13,6%.

Vehículos circulando en la rambla de Montevideo. Foto: Gerardo Pérez

El gerente de ACAU, Ignacio Paz, dijo hace unas semanas a El País que sumado a que bajan todos los registros en relación al 2018, “el año pasado ya hubo una caída importante en las ventas que merca un punto de comparación bajo”. Indicó que esa tendencia bajista en el mercado se explica por el valor del dólar, por el estancamiento de la economía que resiente el consumo, y por la confianza de los consumidores que se recupera.



“Una persona no va a cambiar el auto si no se sabe quiénes van a ser los nuevos gobernantes o si el país tiene un déficit fiscal. Esto generan miedo en la población y no se realizan compras grandes”, dijo Alberto Bernheim de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma).



Los números al cierre del año pasado mostraron un retroceso en el comercio de vehículos de 19,4% respecto al 2017, una cifra evaluada como “no tan mala” por los empresarios.