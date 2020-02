Turismo 2020: cruceros, México, Europa y otras ideas para vacacionar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Porque no pudiste salir de licencia en verano, tenías que dar exámenes, porque es más barato o simplemente porque preferís la tranquilidad de abril, salir de vacaciones en Semana de Turismo es una de las opciones más elegidas por uruguayos que deciden esperar a que pase el furor del verano.



Este año Semana de Turismo —o Santa como otros optan por llamarle— será desde el lunes 6 de abril al domingo 12.



Para no gastar en exceso en las vacaciones, es conveniente elegir con tiempo y el destino y que este se adecue a nuestro presupuesto.

Según operadores turísticos consultados por El País hasta el momento la venta de paquetes turísticos viene siendo muy positiva y similar a otros años anteriores.



Desde la agencia de viajes Cisplatina Turismo, su directora, Laura Leiza, manifestó en diálogo con El País que “los destinos más económicos son siempre los que podamos llegar por ómnibus” y bajo esa modalidad destacó a Brasil y Argentina, con lugares como Florianópolis y Canela y Gramado para los amantes de la playa, o Bariloche y San Martín para quienes prefieran el turismo de sierras.



Para los viajes en avión, los destinos más baratos son brasileños: Florianópolis y Buzios.



Entre los paquetes a Brasil que aún quedan disponibles para viajar en Semana de Turismo, Leiza mencionó el de ocho días en Arraial d´Ajuda (Brasil) por US$ 1.106 con alojamiento, desayuno y vuelo, ocho días en Buzios por US$ 996 con alojamiento, desayuno y vuelo, ocho días en Imbassaí (Brasil) en régimen all inclusive por US$ 2.166.



Además, hay otros destacados como el de ocho días en Porto Seguro (Brasil) por US$ 1.056 con alojamiento, desayuno y vuelo y ocho días en Praia Do Forte (Brasil) en régimen all inclusive por US$ 1.946.

Todas estas opciones son en base doble y vuelo charter y tienen como fecha de salida entre el 3 y el 5 de abril.

También están quienes prefieren irse de vacaciones al frio y Bariloche es una de las opciones destacadas. Foto: archivo El País.

Por su parte, Mariana Martínez, jefa de Producto de la agencia de viajes Guamatur, dijo a El País que Cataratas de Iguazú y Buzios son los destinos más baratos y que en términos de calidad - precio, Brasil ocupa el primer lugar.



Entre los paquetes más vendidos, Martínez destacó Punta Cana, Porto de Galinhas (Brasil) y Buzios; y entre los que aún quedan disponibles en ómnibus algunos destacados son: siete días en Carlos Paz (Argentina) por US$ 359, ocho días en Florianópolis a US$ 389, ocho días en Camboriú por US$ 399 y Cataratas de Iguazú por US$ 429.



En cuanto a las promociones de Guamatur que incluyen pasaje aéreo, se destacan algunas como seis días en Salta (norte argentino) por US$ 669, siete días en Río de Janeiro por US$ 899, siete noches en Playa del Carmen (México) en régimen all inclusive por US$ 899 (esta compra debe hacerse con un mínimo de 21 días de anticipación), siete noches Río de Janeiro y Buzios por US$ 949 y siete noches en Porto Seguro por US$ 989.



En el caso de la empresa HiperViajes, algunas de las ofertas destacadas son: dos noches en Buenos Aires en ómnibus con alojamiento más entradas a tres parques por US$ 289, cinco noches en Camboriú en ómnibus por US$ 432, siete noches en Bariloche desde Buenos Aires por US$ 492, nueve días en Bombinhas (Brasil) en ómnibus por US$ 516, tres noches en Santiago de Chile por US$ 568, siete noches en Cabo Frío (Brasil) por US$ 1.075, siete noches en régimen all inclusive en Porto Seguro por US$ 1.260 y siete noches en Maragogi en régimen all inclusive por US$ 1.698.



En relación al Caribe, algunos paquetes destacados por la agencia Siur Viajes son: siete noches en Varadero (Cuba) en régimen all inclusive por US$ 1.254 y siete noches en La Romana (República Dominicana) en régimen all inclusive por US$ 1.096.



En el caso de la empresa Jorge Martínez ofrece un paquete en régimen all inclusive a Punta Cana por ocho noches a US$ 1.834, así como nueve noches en Costa Mujeres (México) a US$ 2.594 o siete noches en Cancún a US$ 2.129, también en régimen all inclusive.



Desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), señalaron a El País que en términos de calidad precio los mejores destinos son el norte argentino, la Patagonia, las Cataratas de Iguazú, Andalucía (España) y Marruecos (África).



El cerro Arequita. Foto: Commons.

TURISMO INTERNO Para los que prefieren quedarse en Uruguay: O porque ya salieron de vacaciones durante el verano, o porque deciden no gastar tanto dinero, o bien porque prefieren quedarse en el país, hay algunos turistas que en Semana de Turismo optan por vacacionar en Uruguay.



Para quienes eso decidan, una de las opciones interesantes pueden ser las sierras de la ciudad de Minas con lugares a visitar como Villa Serrana, el Cerro Arequita, el Salto del Penitente o el Parque Salus. Asimismo, se puede optar por conocer algunas de las áreas protegidas del país tales como la Laguna Garzón entre Rocha y Maldonado, los montes del Queaguay y su río en Paysandú, la Quebrada de los Cuervos en Treinta y Tres, el Valle del Lunarejo en Rivera o el fortín de San Miguel en Rocha. Para los que prefieran las termas, Salto y Paysandú son de las mejores opciones.

CRUCEROS. Hay quienes optan por viajar en crucero. En ese caso, una de las opciones destacadas es la ofrecida por Abtour que implica conocer España, Francia e Italia en el crucero Pullmantur Sovereign durante 10 días a US$ 1.966 en base doble.



Esta opción sale desde Madrid y el precio incluye tanto el vuelo desde Montevideo, el pasaje en crucero y el alojamiento pero no incluye la propina a bordo que se estima en US$ 358 por persona.



Otra opción en crucero implica conocer Madrid, Londres y París en 12 días por US$ 2.896 y también incluye además del pasaje en crucero y el alojamiento, el vuelo desde Montevideo a Madrid.



MÁS LEJOS. Para los que desean aprovechar esta época para conocer Europa, hay algunos paquetes destacados como el que ofrece la agencia Jorge Martínez de 14 días en Venecia, Croacia, Eslovenia y Bosnia por US$ 2.929.



Asimismo, la agencia Buemes ofrece una promoción por 14 días en Nápoles, Roma, la llamada “ruta napolitana” y la costa amalfitana a US$ 1.959.

Paquetes a Londres se pueden conseguir en Jorge Martínez a US$ 1.319 por nueve noches con desayuno y con recorrido con guia en ómnibus por París, Brujas, Bruselas, Roterdam, La Haya y Amsterdam. En este caso el pasaje aéreo no está incluido.

nueva modalidad El auge de las salidas grupales de las agencias: Se ha hecho cada vez más recurrente que los operadores turísticos ofrezcan una nueva modalidad de viaje mediante las salidas grupales o grupos acompañados. Esta modalidad implica que las personas no viajan por su cuenta sino que lo hacen en compañía de un grupo de personas y de guías turísticos que acompañarán a los viajantes durante todo el recorrido o sumándose en alguna ciudad específica.



Muchas veces se realizan salidas temáticas relacionadas a la gastronomía, música, cultura y quien lidera el grupo es una persona referente en dicha temática.



Desde Cisplatina Turismo ofrecen esta opción y para esta Semana de Turismo 2020, su directora recomendó dos grupos acompañados: el que recorrerá el sudeste asiático por 23 días a US$ 6.680 y el de Montañas, Lagos y Termas en Argentina y Chile por US$ 1.700 los nueve días.

la pregunta del experto

¿Qué se debe tener en cuenta al viajar al exterior?

Para quienes ya han viajado al exterior puede que a estos consejos no le saquen demasiado provecho, sin embargo, para aquellos que viajan en esta Semana de Turismo por primera vez, hay algunas sugerencias útiles.



Según la directora de Cisplatina Uruguay, Laura Leiza “no hay nada más importante que su documento”, así sea la cédula de identidad o el pasaporte, se deberán extremar los cuidados al estar en el exterior.



Lo segundo más importante según Leiza es llevar buena cobertura médica. “Si opta por la que incluyen las tarjetas, (se debería) verificar su monto y excepciones”, así como también se debería chequear de que sabe a dónde llamar y cómo hacerlo una vez que esté en el exterior.



En relación al pasaje aéreo, según Leiza “es muy importante” hacer el web check in y por eso señaló que si la agencia de viajes que contrató o usted mismo si se autoplanificó el viaje, no lo hizo, lo realice dado que es relevante para los casos de sobre venta de asientos y en un período de alta demanda como Semana de Turismo es fundamental.



Por último, en caso de que se cancele su viaje, la recomendación de Leiza es que “no se vaya del mostrador de la compañía aérea sin que le den el nuevo pase de abordar” ya que es su única garantía.