El dólar subió ayer luego de dos días a la baja y sin intervención del BCU

El dólar subió ayer luego de dos jornadas consecutivas a la baja. La moneda estadounidense a nivel interbancario subió 0,36% en promedio y se negoció en $ 44,794. En lo que va del mes el alza es de 14,41% y en el año aumenta 19,98%.

El dólar interbancario cotizó ayer entre $ 44,65 y $ 44,90 para cerrar en el máximo, lo que implica un incremento de 0,90% respecto al cierre del viernes.



Ayer, por primera vez en ocho jornadas, el Banco Central (BCU) no intervino en el mercado de cambios. Las ventas de los días previos totalizan US$ 175,9 millones (US$ 139,7 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro).

El viernes, al asumir en forma definitiva como presidente del BCU, Diego Labat señaló que “no hay ningún valor de tipo de cambio como objetivo”, que el dólar flota libremente y su precio lo determina la oferta y demanda.



“Este Banco Central lo que ha hecho son intervenciones en el entendido de que en algunos momentos de estos días la volatilidad era tal que ameritaba la intervención, pero no tenemos ningún objetivo”, agregó.

Según Labat, que el dólar flote “permite que la moneda se ajuste y corrige parcialmente estos shocks” que recibe Uruguay (en referencia al coronavirus) y el BCU interviene “cada vez” que lo crea “necesario, sin fijar ninguna regla de intervención”.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 32 transacciones por US$ 14 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 50 centésimos para la compra y 30 centésimos para la venta para cerrar a $ 43,80 y $ 46 respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 1,11% ayer y cerró en 5,0805 reales. En el mes, la moneda estadounidense en Brasil sube 12,93% mientras que en el año aumenta 26,05%.



En Argentina no hubo operativa ayer debido a que es feriado.

A nivel global, el dólar subió ayer, ya que los inversores esperaban por los estímulos fiscales de Estados Unidos para contener el impacto del cierre de los negocios diseñado para frenar la propagación del coronavirus, pese a que la Reserva Federal tomó medidas sin precedentes para respaldar el crédito.



El dólar cayó con fuerza cuando fueron anunciadas las medidas, pero gradualmente comenzó a repuntar a medida que los inversores esperaban que los gobiernos lanzaran estímulos. El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canastas de seis importantes monedas, bajó hasta 101,64 tras los anuncios de la Fed, pero después avanzó un 0,03% en el día a 101,53.



Riesgo país.

El riesgo país según el índice UBI subió ayer 20 puntos básicos hasta 401 unidades, el nivel más alto desde el 15 de mayo de 2009, en la crisis financiera global.