El dólar subió 0,77% en mayo, un mes que tuvo al Banco Central activo para que no se escapara de los $ 35,2

En mayo, el dólar tuvo una fuerte presión al alza desde el comienzo del mes provocado por dos factores: la incertidumbre en Argentina (que hizo saltar al billete verde en ese país) y las fuertes compras de las AFAP.



Las administradoras de los ahorros jubilatorios querían cambiar parte de su portafolio de inversiones de pesos a dólares (para comprar títulos uruguayos a nivel global) y eso las llevó a acudir al mercado de cambios para hacerse de la moneda estadounidense.



Ante ello, el Banco Central (BCU) salió a vender dólares para contener la suba de la moneda estadounidense y hacerla más suave. De hecho, en el mes el dólar nunca pasó de los $ 35,2 ($ 35,28 fue el máximo al que llegó el pasado 21 de mayo).



En total, el BCU vendió US$ 570,8 millones en el mes. Pero, cuando se dio cuenta que el proceso seguía, instrumentó una medida.



“Si los inversores institucionales de gran porte quieren dólares, por qué no hacemos algo un poquito menos tosco” que vendérselos en el mercado de cambios, ejemplificó el presidente del BCU, Alberto Graña el miércoles en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing.



Por eso, el BCU lanzó la semana pasada (la operativa se desarrolló en esta semana) una recompra de Letras de Regulación Monetaria. Estos son títulos que el Central utiliza para quitar pesos al mercado, que pagan un interés y que son a corto plazo. En la recompra, el BCU ofreció a los inversores la posibilidad de pagarles en dólares, en vez de en pesos, como forma de facilitar el cambio de portafolios y evitar que vayan al mercado de cambios por la divisa estadounidense. Las Letras que entraban en la operación vencían entre fines de este mes y el 6 de diciembre próximo.



Al final, el BCU recompró Letras por $ 15.685 millones de valor efectivo (US$ 446,46 millones), y el 77,7% de ese monto estaba en manos de las AFAP. El 87,6% del monto abonado por el BCU fue en dólares.



El Central evaluó como "satisfactoria" la operación, ya que cumplió con los objetivos que se había propuesto.



Con estas medidas, el Central mantuvo el dólar a raya en el mes.



Por otro lado, al público, en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense subió cinco centésimos hoy y cerró en $ 34,50 y $ 36, compra y venta respectivamente. En el mes (al comparar esos precios con los de fin de abril), el dólar al público aumentó 20 centésimos.