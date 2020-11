Los ajustes de tarifas que se vienen en enero en UTE, Ancap y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi señaló ayer que se analiza un aumento de tarifas en la empresa estatal. La jerarca contó que una suba “es probable” que ocurra “a partir de enero”, aunque se “está evaluando”.

Emaldi señaló que “el equipo técnico está analizando con base en las variables macroeconómicas que el Poder Ejecutivo, básicamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), envió”.



A este ajuste de UTE se sumaría Ancap ¿Por qué? Por un lado la petrolera estatal hace dos años y medio que no ajusta el precio de las naftas y todos los años sí ajusta el Imesi a ese combustible. En los últimos lo absorbió Ancap, es decir el precio de la nafta no varió, el del Imesi sí, por tanto el ente tiene menos ingresos por litro. Este año Ancap va a cerrar con pérdidas (a septiembre llevaba US$ 28 millones) por lo que no es sostenible que absorba otro ajuste del Imesi.

Por otro lado, el gasoil lleva casi tres años sin ajuste. Si bien la idea del gobierno es tender al precio de paridad de importación (lo que valdría si hubiera libre importación), sobre todo en el gasoil, los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Industria, Energía y Minería y la OPP definirán cuánto tiempo le dan a Ancap para que se acerque a ese precio.



Es que fuentes del gobierno habían señalado que habrá un período de “transición” que todavía no se sabe cuánto durará hasta que los precios de los combustibles al público “tiendan” a asemejarse a los de paridad de importación.



Hay que “armonizar” este proceso con los “resultados de Ancap”, habían explicado.

Por otro lado, las otras dos empresas estatales, OSE y Antel también deberán analizar un ajuste tarifario.



En entrevista con El País publicada el pasado 4 de noviembre, la coordinadora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión había dicho que “para la evaluación de las tarifas públicas hay muchos elementos a considerar. Tenemos un programa macroeconómico que se presentó en la ley de Presupuesto y el aumento de tarifas tiene que ser consistente con ese programa. Puedo decir, que la suba de tarifas sea consistente con lo que está pasando en las empresas públicas, con lo que es la nueva institucionalidad en materia de empresas públicas para ajustar tarifas en línea con los costos de esas empresas y no que sean un nuevo impuesto para la población que financie el déficit fiscal y por supuesto que tiene que ser consistente con el programa fiscal que tiene una meta y una meta inflacionaria”.