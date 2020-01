Ancap contrata un seguro para cubrirse de una posible suba del precio del petróleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La petrolera estatal Ancap contrató una cobertura de precio de petróleo por 2 millones de barriles para el período 17 de enero al 31 de marzo, con un costo de US$ 2.640.000.

Según informó el ente ayer en un comunicado, “si el precio promedio del período mencionado supera los US$ 65 por barril, el seguro se activará, devolviendo a Ancap la diferencia respecto a dicho valor”.



“El costo del seguro es de US$ 1,32 por barril”, agregó, lo que totaliza los US$ 2.640.000 mencionados.



“La operación se realizó con el Banco Mundial que actúa como agente de Ancap en el mercado internacional, y limita el costo de 2 millones de barriles ya adquiridos y cuyo precio de compra se fijará en el primer trimestre del año”, explicó el comunicado.



El instrumento que se utilizó se denomina “call asiática” y es “un seguro que limita posibles pérdidas ante una suba del petróleo en el mercado internacional. Como no se fija un precio, este instrumento permite capitalizar escenarios favorables”, explicó el ente.

En entrevista realizada por El País a comienzos de este mes, la presidenta de Ancap Marta Jara había dicho que “para el primer trimestre ya se compró el crudo, compra adelantada no se va a hacer, lo que se va a buscar es una cobertura financiera del precio que opera como un seguro para ese primer trimestre. Porque también la intención es dejar los mayores grados de libertad para el próximo gobierno, que defina qué objetivos tienen y cómo los quiere llevar adelante”.

Ante las dudas planteadas por el gobierno electo sobre la situación en la que recibirán las empresas públicas, Jara señaló que “toda la metodología que se implementó creemos que es muy positiva y también creemos que es fundamental llegar al final del período con una empresa patrimonialmente sana y en el próximo trimestre (por el actual) no vamos a ver un deterioro patrimonial ni vamos a llegar con una situación de caja que comprometa el futuro de Ancap”.

La petrolera estatal resolvió mantener el precio de los combustibles en enero y además, el Poder Ejecutivo no adecuó el Impuesto Específico Interno (Imesi) sobre las naftas como tradicionalmente hacía en cada comienzo de año. Esto generó polémica con el gobierno electo.