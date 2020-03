Dólar interbancario sigue a la baja: abrió a menos de $ 43

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario abrió a la baja y sobre las 12:30 estaba a $ 42,53, según Bloomberg. Si se tiene en cuenta que el miércoles se negoció a $ 43,513, la divisa cayó 2,25%.

El dólar venía con una fuerte y rápida suba en el mes por el temor en los inversores a nivel global que generó la expansión del coronavirus. En Uruguay, la divisa alcanzó el miércoles de la semana pasada un máximo histórico nominal al cotizar en promedio a $ 45,942. Desde el miércoles hasta ayer el dólar lleva una caída de 5,29%.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar a las 12:40 estaba a $ 41,40 a la compra y $ 43,40 a la venta. En comparación con el cierre del miércoles, el billete estadounidense bajó 79 centésimas y 99‬ respectivamente.



El Banco Central no intervino en el mercado de cambios el miércoles por tercera jornada consecutiva. Las ventas de los días previos totalizan US$ 175,9 millones (US$ 139,7 millones en el mercado spot y US$ 36,2 millones a futuro).