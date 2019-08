El MEF espera que el déficit se solucione con crecimiento económico y cruza a Arbeleche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que el déficit fiscal, que volvió a 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB) -el peor registro en 30 años- en los 12 meses a junio, se solucione con mayor crecimiento de la economía.

Así lo dejó en claro, el subsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri. “Procuramos que Uruguay retome el crecimiento para mejorar la situación fiscal”, indicó Ferreri tras la firma de un convenio, según consignó la página web de Presidencia de la República.



“Debemos cuidar de enmendados fiscales y ser muy cautelosos en el gasto, pero sobre todo fomentar las condiciones para que Uruguay retome niveles de crecimiento más elevados”, señaló.



“Creemos que es la forma de generar nuevas oportunidades de trabajo para los uruguayos y más ingresos para mejorar la situación fiscal”, agregó.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori y el asesor Martín Vallcorba salieron al cruce de la economista -y designada ministra en caso de ganar el Partido Nacional las elecciones- Azucena Arbeleche.



El jueves, Arbeleche convocó a una rueda de prensa para realizar comentarios tras conocerse el dato del déficit fiscal de 4,8% del PIB (al excluir el efecto cincuentones.

Azucena Arbeleche el jueves en rueda de prensa. Foto: Fernando Ponzetto

Allí, señaló que “lo único que muestra es que el déficit fiscal viene año tras año en una cifra peor. Y viene el gobierno sistemáticamente errando en las proyecciones”.



Afirmó que “hoy estamos en una situación de luces rojas sobre las finanzas públicas”.



Según Arbeleche, “el camino tiene que ser por un gasto más eficiente. Es necesario y es posible generar ahorros, y eso se va a lograr en un primer año”.



Agregó que “la actual administración no da absolutamente ninguna respuesta” y se negó a manejar el concepto de “ajuste fiscal”.

Ayer, Astori salió a responderle a la economista nacionalista en una entrevista en TNU.



“Están proponiendo rebajar en US$ 900 millones con la disminución de funcionarios, en áreas en las que ellos mismos dicen que no van a disminuir. Estoy hablando de la enseñanza, salud y seguridad. Es irrealizable, no cierran ni siquiera los números del programa a través del cual, o como consecuencia, proponen ahorrar eso”, afirmó el ministro.



“Eso no se puede cumplir así como lo están plantando. Por supuesto que hay que reducir el gasto y ser austeros en la medida de lo posible, pero tampoco se trata de perder los avances que Uruguay ha tenido a lo largo de estos 15 años de gobierno”, agregó.

Por su parte, Vallcorba aludió -sin nombrarla- a Arbeleche en un comentario en su cuenta de Twitter.



“Se alerta sobre ‘luces rojas’ y se pinta un panorama por demás sombrío, pero se descarta necesidad de ‘ajuste fiscal’ porque todo se soluciona con ‘gasto más eficiente’ y ‘ahorros’ en el primer año. Y además su programa de gobierno propone nuevos gastos…No parece muy consistente, ¿no?”, espetó el asesor del MEF.

El economista y coordinador de programa del Partido de la Gente, Javier de Haedo le respondió en Twitter y también cuestionó la postura de Arbeleche y del MEF.



“De acuerdo, no es consistente. Lo consistente viene desde la profesión y no desde la campaña electoral. Luces rojas y ajuste con aumento de impuestos”, escribió De Haedo..