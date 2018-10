“El que perdió” en el caso Paganza vs. Itaú es “el consumidor”

El Banco Central (BCU) encontró que no hubo violación a la ley de Promoción y Defensa de la Competencia por parte del banco ltaú tras una denuncia de la aplicación móvil Paganza y la institución financiera decidió dejar de operar con ese servicio a partir del 31 de octubre. Para la Cámara Uruguaya de Fintech, esta decisión del BCU prioriza al banco por sobre los consumidores.

La denuncia fue efectuada el 23 de diciembre de 2016 y Paganza —aplicación para pagar facturas asociada a cuentas bancarias— acusó que Itaú hizo "abuso de posición dominante y ejercicio de prácticas anticompetitivas" al querer cobrarle una comisión del 0,85% del volumen de operaciones procesadas que pretendía sacarla del mercado.

El directorio del BCU resolvió "desestimar" la existencia, "en el marco de lo dispuesto por la ley (de Promoción y Defensa de la Competencia), de prácticas anticompetitivas por parte de Banco Itaú Uruguay S.A." ya que este no tiene posición dominante en el mercado de "servicios de pago no presencial" y que el cobro de una comisión no excluye del mercado a Paganza ya que puede operar con otros bancos.

Itaú comunicó el martes a sus clientes que a partir del 31 de octubre "dejará de operar con Paganza" por su "conducta" de acusaciones "infundadas" contra el banco.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech, Martín Naor dijo ayer a El País que tras el fallo, quieren "seguir trabajando con el BCU y la Alianza Iberoamericana de Fintech para seguir ayudando a entender a los reguladores que tienen que poner al consumidor por delante y no a los bancos".

"El que perdió acá es el consumidor", afirmó Naor. "Para que haya innovación en servicios financieros, el consumidor debe tener libertad sobre dinero y cuentas, eso en Uruguay no está ocurriendo sino que estamos yendo en la dirección opuesta", agregó.

Sobre si es un caso paradigmático, el presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech dijo que "no había ningún caso que hubiera llegado a esta situación o hasta el final sino que siempre se había podido conversar y negociar".

A su vez, ayer Paganza emitió un comunicado a sus clientes —al que accedió El País— en el que cuestiona al banco porque "omite la elección expresa de los titulares de las cuentas" al dejar de operar con la aplicación a partir del 31 de octubre.

Además, Paganza acusó a Itaú de copiarle la versión de la aplicación. "La intención de Itaú al prohibir el uso de Paganza es favorecer el uso de su aplicación, copiada de la versión original de Paganza", indicó la firma.

"Pero no alcanza con copiar pantallas, hay que hacer que la app sea segura, ofrecer la misma calidad de servicio, atención a clientes y seguir innovando", agregó Paganza.

Según Paganza, al Itaú "no lograr adopción por méritos propios" de su aplicación, "intentó imponernos un costo transaccional equivalente a tres veces los ingresos del negocio, bajo la amenaza de cortar el servicio en caso de no aceptarlo. Es decir, por cada ingreso de $ 1, teníamos que pagarle $ 3 a Itaú. Esta propuesta es lo que Itaú califica en su comunicado como adecuar el acuerdo económico y es lo que motivó nuestra denuncia ante las autoridades".

La aplicación sostiene que con la resolución del BCU, se "habilita" al banco a "favorecerse a sí mismo" ya que tiene el "peaje" para acceder a la cuenta del cliente que quiere pagar con Paganza y debitarle el monto a abonar.

"El BCU entiende que para poder sancionar las prácticas de Itaú, este debe tener control sobre la mayoría de los peajes del país, y que no alcanza con que tenga control de solo uno de ellos" por lo que "agotaremos la vía legal para que esta decisión sea revisada", indicó.

El País intentó hablar con ejecutivos de Itaú, pero estos no estuvieron disponibles.