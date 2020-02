Es más rentable invertir en un garaje que en un apartamento en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A la hora de invertir en un inmueble, el nivel de rentabilidad es uno de los factores claves a tener en cuenta. Aunque una de las opciones es comprar un apartamento, adquirir un garaje en Montevideo genera un mayor retorno, según un informe de Mercado Libre divulgado el martes.

De los barrios de Montevideo, el Centro tuvo una rentabilidad del 6,6% anual, seguidos por Pocitos con el 5,4% y Cordón con el 5,1%.

Además, en relación a la oferta y la demanda de garaje, en términos generales aumentó un 13%. "Los barrios más requeridos son Pocitos, Centro y Cordón. No obstante, aparecen otras zonas como Punta Carretas que tuvo uno de los crecimientos anuales más altos junto a Pocitos con un 91,2%", explica.



En cuanto a los valores de alquiler mensual, el estudio arrojó que Punta Carretas, con un precio de US$ 94, es el más caro de Uruguay.



¿Cómo se comporta el mercado en Argentina y Chile?

Al igual que en Uruguay, en Argentina y Chile la rentabilidad bruta anual promedio de los garajes es mayor que el retorno de apartamentos, dice el informe.



La segunda ciudad con mayor rentabilidad, situada luego de Montevideo, es Vitacura en Santiago de Chile con 6,0%. Por otra parte, las más bajas son los barrios Nuñez (2,3%), Belgrano (2,6%) y Palermo (2,6%) pertenecientes a la capital Argentina.



En relación a la oferta en la plataforma, en Santiago de Chile creció un 40% y en Buenos Aires del 20%.



En el ranking de los precios de alquiler el más caro es Santiago Centro con un promedio mensual de US$ 97. "En oposición, los barrios más baratos se concentraron en Buenos Aires, motivado en gran parte por el factor cambiario. Boedo tiene el valor más bajo junto a San Cristóbal y Monserrat con un costo de US$ 48, US$ 49 y US$ 50 respectivamente", agrega.