Uruguay apoya en OMC extender exoneración aduanera a las transmisiones digitales

Desde 1998 rige un acuerdo entre los países en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para no gravar con impuestos aduaneros a las transmisiones electrónicas, conocido como “moratoria”.

Esto permite el libre flujo de datos y contenidos a través de Internet, pero ese pacto vence en 2020 y hay gestiones en uno y otro sentido por parte de los países miembros: la mayoría pretenden extender la exoneración e incluso hacer definitivo el acuerdo, pero otros buscan que se eliminen y promueven estudiar la creación de una especie de “aduana virtual”.

Las tratativas en ambas posiciones continuarán hasta la Cumbre Ministerial de la OMC que se realizará en junio en Nursultán (Kazajstán), el máximo órgano de decisión de la entidad que resolverá sobre el futuro de la moratoria.

“Uruguay es favorable de prorrogar” el acuerdo para no cobrar impuestos aduaneros a las transmisiones electrónicas, informó a El País el embajador uruguayo ante la OMC, José Luis Cancela.



Explicó que el acuerdo entre los miembros venció inicialmente en diciembre, pero en el Consejo General de la OMC -donde están representados todos los países- “hubo acuerdo para prorrogar la moratoria hasta la Cumbre Ministerial”.

Cancela comentó que “hay miembros que quieren extenderla, algunos hasta de forma permanente, y otros buscan que no”. En el caso de Uruguay, “se entiende que ha sido favorable la moratoria para el desarrollo del comercio electrónico y ha permitido el crecimiento de una actividad que trae beneficios para la economía”.



Según dio cuenta El País el año pasado, en el debate sobre gravar o no a las transmisiones digitales hay tres bandos: Estados Unidos quiere extender la moratoria de forma permanente; China es partidaria de una prórroga para continuar estudiando si es un tema que amerita o no una regulación particular; y naciones como India y Sudáfrica tienen reparos a continuar con el régimen actual.

En enero de 2019, Uruguay firmó una declaración referida al comercio electrónico junto a otros 75 países -complementando una iniciativa de la Cumbre Ministerial de 2017-, que formaron un grupo de trabajo en OMC en busca de consensos sobre el tema, entre ellos la extensión de la moratoria. También analizan incluir los asuntos de comercio electrónico en la órbita del Órgano de Soluciones de Diferencias de la OMC, tribunal de arbitraje hoy paralizado.