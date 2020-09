¿Cuánto va a transferir UTE a la caja del Estado en este período?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos años, UTE ha sido una de las “cajas chicas” a las que recurrió el Estado ante el déficit fiscal creciente que al cierre de 2019 se ubicó (sin el efecto “cincuentones”) en 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) para el consolidado gobierno central-Banco de Previsión Social.

Según dio cuenta El País en su momento, UTE transfirió ganancias a Rentas Generales por US$ 220 millones y al año siguiente por US$ 338,5 millones -US$ 194 millones fueron de una partida excepcional correspondiente al Fondo de Estabilización-, esto es un total de US$ 558,5 millones.



La situación parece cambiar de cara a este período de gobierno. La presidenta de UTE, Silvia Emaldi dijo a El País que para este año, la transferencia a Rentas Generales será de US$ 135 millones, mientras que para cada uno de los años siguientes alcanzará a US$ 80 millones.



Esos US$ 80 millones eran los que originalmente estaban previstos que UTE transfiriera en el período pasado, pero luego la urgencia por la situación fiscal llevó al gobierno del Frente Amplio a requerir más dinero de la empresa pública que más ganancias obtiene.

En entrevista con El País, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie señaló que en el resultado global de las empresas públicas “estamos proyectando una mejora de unos US$ 350 millones por año”.



“Los directorios de las empresas públicas hoy son bastantes más libres en su accionar técnico y hay discusiones francas y técnicas, y están pensando en cómo manejan el dinero de todos nosotros. La sociedad tiene un capital de varios miles de millones de dólares y no puede ser que no rindan nada a la sociedad”, señaló Alfie.



En entrevista con El País, el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza dijo que “pretendemos (que) con la gobernanza de las empresas públicas” se pueda “ver la rebaja de las tarifas públicas”.