¿Qué dice el Ministerio de Economía ante una solución por ley a deudores en UR?

Legisladores de la coalición multicolor avanzan en distintas iniciativas legales para resolver la situación de un grupo de deudores de créditos en Unidades Reajustables (UR) del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Buscan generar consenso e incluso el apoyo de legisladores del Frente Amplio.

El grupo de deudores ha realizado demandas judiciales (sin éxito), ha obtenido declaraciones favorables del Instituto de Derechos Humanos y se ha reunido con autoridades de gobierno y legisladores de todos los partidos. Estos deudores cuestionan que las cuotas de sus préstamos son impagables porque ajustaron según los salarios (así evoluciona la UR), que entre 2005 y 2018 subieron más que la inflación (que es como ajusta la Unidad Indexada, la unidad de cuenta en la que el BHU da sus créditos en la actualidad).



En el período de gobierno pasado, el Poder Legislativo analizó un proyecto de ley del entonces senador blanco (actual ministro del Interior) Luis Alberto Heber que planteaba que quienes estuvieran al día podían convertir sus créditos en UR a Unidades Indexadas (UI) e incluso acceder a descuentos.



El proyecto contó con el rechazo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encabezado por Danilo Astori y el BHU.

Ahora los senadores de la comisión de Vivienda quieren “definitivamente”, lograr “unificar los proyectos de ley ya existentes o crear uno e impulsarlo desde la comisión para poder reducir y solucionar los problemas que hoy tienen las familias uruguayas”, según el legislador del Partido Colorado, Germán Coutinho.



La comisión ya recibió a autoridades de la ANV y el BHU que pusieron los números sobre la mesa.

Los números de los deudores del Hipotecario y de la ANV Cuando comparecieron las autoridades de la ANV ante la Comisión de Vivienda del Senado, presentaron algunos números. Desde 2009 a diciembre de 2020, “la ANV ha gestionado 54.365 créditos, de los cuales el 48% -o sea, 25.918- ha cancelado su deuda”, afirmó el presidente del organismo, Klaus Mill von Metzen. Indicó que “se aplicaron políticas de quitas” a la deuda de las personas y cooperativas con créditos gestionados en los fideicomisos de la ANV, y “del total de los créditos que aplicaban para la política de quitas definida por el MEF, el 92,8% adhiere; restan unas 2.122 familias por hacerlo. Quiere decir que la mayoría ya adhirió”.



“En un momento se abrió la posibilidad de pasaje de UR a UI” de las deudas, desde “el 23 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019. Solo dos créditos accedieron al cambio de UR a UI”, afirmó Mill von Metzen.



En octubre pasado, fueron las autoridades del BHU a la comisión. Allí, la presidenta del Hipotecario, Casilda Echevarría dijo que para poner en contexto el asunto, había que ver que los clientes del banco son “más o menos 30.000” y de ellos “los que en este momento tienen créditos en UR son nada más que 7.000”.



Puntualizó que de los 7.000 deudores en UR que tiene el banco “solo 300 son los que están solicitando que se les modifique la unidad monetaria de la deuda que contrajeron”.



Echevarría recordó que en dos oportunidades en los gobiernos anteriores el BHU “abrió la posibilidad de que los deudores en UR cambiaran su unidad monetaria contractual a UI. Cabe destacar que solo nueve lo hicieron”.

Ahora, para los legisladores de la comisión de Vivienda del Senado era clave contar con la opinión del MEF que ahora es liderado por Azucena Arbeleche y esta se produjo mediante una comparecencia virtual por la plataforma Zoom. La delegación del MEF estuvo compuesta por el subsecretario Alejandro Irastorza, el director de Finanzas Públicas Fernando Blanco y el asesor Hernán Bonilla.



¿Qué explicaron los jerarcas del MEF? Irastorza planteó sobre la diferencia de la evolución entre UR y UI que “muchas veces ha pasado -en distintos reclamos que se han realizado- que lo han acotado a un período de tiempo, y habría que analizarlo en los 25 años de crédito hipotecario. A veces pasa que en algún momento conviene esta situación y, en otro, una diferente. Entonces, es importante hacer ese análisis”.



El subsecretario afirmó que -”también hay que tener en cuenta que la tasa en UR es casi 2 puntos menor que la de UI. Por eso decía que hay que analizar bien los distintos escenarios”.

Banco Hipotecario del Uruguay. Foto: Archivo El País

“Si tenemos un crédito de 4.000 UR a 30 años con una tasa de 4,64 % -que es la tasa de UR-, se estarían pagando 3.334 UR de intereses, es decir que se estaría pagando 1,8 veces el capital. A su vez, si lo hacemos en UI, a la tasa de 6,31 % -que es la tasa de la UI-, serían 4.758 UR de intereses y se estaría pagando 2,2 veces el capital”, ejemplificó. Es decir, sería más oneroso para los deudores pasarse de la UR a la UI.



En tanto, Blanco apuntó que “muchos deudores refinanciaron, pagaron y terminaron con la deuda y otros, los que hoy hablan de la Unidad Reajustable, en su momento no refinanciaron, no se pasaron a Unidad Indexada. Entre noviembre de 2018 y junio de 2019, se abrió una ventana para que pudieran pasar su deuda a UI tanto en el Banco Hipotecario como en la Agencia Nacional de Vivienda, pero no lo hicieron. Los que se pasaron fueron mínimos”.

“¿Qué es lo que sucede si no se pasa de la UR a la UI? El tema es que, quienes no se pasaron, lo que están diciendo es que se pasarían a UI, pero quieren que se los considere como si hubieran tomado el préstamo originalmente en UI”, dijo Blanco.



El director de Finanzas Públicas advirtió: “de esa manera, habría que hacer toda la evolución de la UI y se estaría cambiando el préstamo desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana, dentro de 15 años, si la UI crece por encima de la UR vamos a tener a un grupo de deudores en UI que nos van a decir que no les sirve la UI y que los pongan desde 15 o 20 años para atrás en UR”. Esto motivó una respuesta de Coutinho.

A Coutinho no le importa si se deja un precedente El senador colorado, Germán Coutinho planteó en la comisión ante las autoridades del MEF que “no nos temblaría la mano al levantarla por las dudas de que estuviéramos creando un antecedente para el futuro; nuestra tarea es política y tenemos miles de compatriotas con esta dificultad hace mucho tiempo. Por lo tanto, si tuviéramos que generar algún hecho excepcional, lo haríamos. Lo que nos interesa, con seriedad y responsabilidad, es saber qué márgenes tenemos en números y costos”.

¿Qué responde el MEF?

Ante el planteo de una solución legal que obligue al BHU y a la ANV a pasar deudas de UR a UI, en el MEF “tenemos claro que es un tema complejo y de larga data” y “sabemos que en el pasado se presentaron varios proyectos de ley y muchos de ellos no tuvieron andamiento o no pudieron hacerse operativos, en función de lo que implica todo este análisis y del impacto que genera a nivel del BHU y la ANV”, dijo Irastorza.



“Estamos dispuestos a analizar desde el punto de vista de la asesoría macroeconómica, junto con los técnicos de la ANV, que son los que están en la gestión y tienen la información actualizada, como también los técnicos del BHU”, agregó.



No obstante, Irastorza manifestó a los legisladores de la coalición multicolor que “podremos analizar algunas de estas situaciones, obviamente, con sus escenarios y análisis económicos porque se puede tener un impacto muy importante y por eso hay que hacer un análisis bien detallado y profundo”.



El subsecretario de Economía y Finanzas alertó: “cualquier escenario que pudiera surgir de esto, hay que analizarlo bien porque el impacto puede ser importante. Un informe que recibimos del BHU habla de un cambio de US$ 130 millones sin contemplar algunos colgamentos, sin considerar los que cancelaron, los que están al día”.



Irastorza insistió que además “están los aspectos jurídicos de estos reclamos. Tenemos un informe que en su momento el BHU junto con la jurídica del MEF analizó y surgieron temas de inconstitucionalidad, principio de igualdad, temas que, llegado el momento, deben ser tenidos en cuenta para cualquier tipo de acción que se pretenda realizar”.