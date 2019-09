La renuncia fiscal para el turismo que pide Lacalle Pou y lo que ya se hace al respecto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las noticias que llegan a diario desde Argentina, en especial vinculadas al tema cambiario, hacen prever una temporada turística con números negativos, como ya ocurrió el último verano.

El presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, ya anticipaba esto dos meses atrás: “En temporada estival entre Argentina y Brasil conforman el 80% de nuestros visitantes. Que esos países estén mal, sin duda, repercute en nosotros. Por más esfuerzos que hagamos de toda índole, promocional, de precios, tour, ferias, visitas, se hace muy cuesta arriba”.



Hoy el candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, coincidió con el diagnostico y planteó que “hay que tener una vocación de renuncias fiscales”. "No es el mejor momento, pero todos saben que es mejor recaudar el 30% de algo que el 100% de la nada y la temporada turística viene así", explicó.



Sin embargo, ya hay desde 2012 renuncias fiscales por exoneraciones de impuestos para turistas extranjeros.

Hace dos semanas, el gobierno confirmó la prórroga hasta abril del año próximo de una exención fiscal para los visitantes que rige desde 2012

—con algún período de intermitencia—: descontar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ciudadanos extranjeros.



Este descuento se aplica siempre que el turista abone mediante dinero electrónico, tarjetas de débito o crédito. Como comprobación, el descuento debe figurar en el ticket emitido por el POS y en el estado de cuenta que envía el emisor de la tarjeta.

La llegada de dos cruceros de MSC a la bahía de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

Según detalla el Ministerio de Turismo, los servicios comprendidos por el descuento del IVA son servicios gastronómicos prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels —siempre que la prestación no integre el concepto de hospedaje—.



También servicios de catering para la realización de fiestas y eventos, arrendamientos de vehículos sin chofer y servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico.

Además hay una devolución del 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles con fines turísticos a extranjeros, siempre que lo realicen en Inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior.



Otras medidas para el turismo es la exoneración del IVA en hoteles para los extranjeros, para lo que necesitan únicamente presentar el documento de identidad. También pueden utilizar el régimen de tax free, que permite acceder a la devolución del IVA para las compras de productos en comercios adheridos al sistema, previa realización del trámite correspondiente.





¿Cuánto resigna el Estado por estos beneficios?

En el primer año de aplicación (temporada 2012-13) la resignación impositiva ascendió a US$ 16 millones. En 2017 subió hasta US$ 40 millones, según declaraciones realizadas por la ministra de Turismo, Liliam Kechichián.



Previo a la última temporada de verano, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo la renuncia fiscal estimada era algo más de US$ 20 millones.





Astori, Lacalle Pou y el desacople

Lacalle Pou criticó al ministro de Economía Danilo Astori y dijo: "Eso de que estamos desacoplados de Argentina que dijo el ministro de Economía es una fantasía. Si no vayan a una inmobiliaria en Maldonado, Rocha o Colonia".

El ministro de Economía se refirió al tema por ejemplo el viernes 16 de agosto, en un evento ante empresarios organizado por la Embajada uruguaya en el vecino país. Allí hizo hincapié en el efecto negativo para el sector turismo por los sucesos en Argentina.

El ministro Danilo Astori habla en evento con empresarios en Argentina. Foto: Presidencia argentina

“En los últimos años ha habido una especie de desacople de la economía uruguaya con respecto a la del vecindario. No obstante, Argentina es el principal cliente de nuestro principal rubro de exportación, el turismo. En un año normal eso representa ingresos por US$ 2.500 millones. La situación argentina, sin dudas, impacta y mucho”, afirmó Astori.





Beneficio para estaciones de servicio de frontera



Los movimientos del dólar en Argentina también afectan los precios relativos entre ambos países, y hacen que sea más conveniente para los uruguayos cruzar la frontera para adquirir ciertos productos.



Así es el caso de los combustibles. Según dio cuenta El País hace unos días, en Argentina el litro de nafta estaban 10 pesos uruguayos menos y algo similar ocurre con el gasoil.



Para los combustibles, rige desde el año pasado un beneficio aplicable a las estaciones ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera con Argentina, que implica una reducción del Imesi del 24%. Este es el descuento máximo permitido según la norma de 2007 que reguló estas medidas, y también está vigente desde antes de 2018 para la zona fronteriza con Brasil.



Tal como informó El País, representantes de cámaras empresariales de departamentos limítrofes con Argentina plantearon al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar mayores descuentos en los combustibles y quitar impuestos a artículos de la canasta familiar.