Tienda Inglesa responde a denuncia por monopolio y dice que Ta-Ta quiso comprar Disco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La disputa entre dos de los principales grupos de supermercados del país, Ta-Ta y Tienda Inglesa, crece luego de la denuncia que hiciera el primero ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La misma pide que se investigue un posible monopolio ante a la negociación entre Goldman Sachs -fondo estadounidense, principal accionista de Tienda Inglesa- y grupo Disco.

La semana pasada El País dio cuenta que Ta-Ta hizo una presentación ante la comisión, que acompañó de un informe del especialista en temas de competencia Leandro Zipitría, donde se señala que la posible adquisición del grupo Disco -propietario de las cadenas de supermercados Disco, Devoto y Géant- por parte de Tienda Inglesa genera un “monopolio de hecho” en mercados relevantes.

Mientras la comisión aguarda aún una respuesta de Tienda Inglesa -tiene un plazo de 10 días luego de la notificación-, fuentes vinculadas a la negociación con Disco dijeron a El País que Ta-Ta intentó previamente adquirir Disco y Devoto, que no comparten los criterios utilizados en la presentación y que si se tomaran por válidos se hubiera concretado un monopolio en varios mercados cuando Ta-Ta adquirió Multi Ahorro.



La noticia de que el principal accionista de Tienda Inglesa negocia la compra de grupo Disco se conoció en febrero y sacudió al comercio local.



Los días posteriores hubo declaraciones y hasta comunicados de gremiales empresariales, que advertían por los efectos que la operación tendría en el nivel de concentración de mercado, y un eventual perjuicio a los consumidores, así como también el poder que daría a los supermercados para negociar con los proveedores.

Según supo El País, Goldman Sachs y Disco negocian desde el año pasado. “La negociación sigue su curso, no hay definición todavía por sí o por no, es una posibilidad que no haya acuerdo”, dijo ayer un informante a El País. Desde el sindicato de trabajadores y otras fuentes consultadas, manejan que el negocio se encuentra en la etapa de due diligence (una auditoría previa a la compra).



En paralelo a este proceso corre la denuncia de Ta-Ta ante la Comisión de Defensa de la Competencia.



Según comentaron a El País fuentes al tanto de la negociación entre los grupos, tanto Tienda Inglesa como Disco recibieron con “sorpresa” la notificación. Es que, según explicaron, Ta-Ta cuestiona una operación de la que pretendió ser parte anteriormente.

“Ta-Ta participó en enero de este año del proceso de compra de Disco y Devoto. Llegó incluso a hacer una oferta que no fue aceptada por la parte vendedora (el grupo colombiano Almacenes Éxito)”, expresó la fuente.



En ese sentido, agregó que “llama poderosamente la atención que Ta-Ta presente una nueva definición de mercado relevante y una nueva definición de grandes superficies (en su denuncia ante la comisión) justo con posterioridad a que su oferta de enero pasado hubiera sido rechazada”.



El trabajo de Zipitría que acompaña la denuncia de Ta-Ta, repasa teorías usadas en casos internacionales para definir al mercado relevante y así poder estimar el impacto de la fusión en los consumidores.



La decisión del especialista en temas de competencia fue acotar el estudio a cinco grandes superficies -Tienda Inglesa, grupo Disco, Macromercado, Ta-Ta y El Dorado- y respecto a lo geográfico, toma “como regla fijar 100 metros de radio por cada caja de la tienda” para estimar la influencia territorial de cada supermercado.

Tienda Inglesa. Foto: Fernando Ponzetto

“La evidencia de precio, distancia y localización cercana apunta a que los supermercados Disco y Devoto compiten directamente con los de Tienda Inglesa (…). Es esperable que la fusión relaje la competencia entre estas cadenas y facilite el aumento de los precios o la reducción de la variedad de productos”, concluye el informe presentado a la comisión.



Según la posición de los dos grupos que negocian la fusión, usando los argumentos de Ta-Ta la compra que pretendió hacer de Disco y sus cadenas de supermercados “hubiera dado lugar a varios nuevos monopolios que se agregarían a los creados por Ta-Ta tras la compra de Multi Ahorro y a otros monopolios en el interior del país”.



El grupo Ta-Ta ha apostado a crecer en Uruguay. Su dueño, el empresario argentino Francisco De Narváez, había dicho en enero de 2019 en entrevista con El País que planeaba invertir unos US$ 300 millones más en expandir o consolidar negocios en Uruguay.



El grupo De Narváez tiene además de la cadena Ta-Ta -con 87 locales y presencia en todos los departamentos-, las marcas de indumentaria BAS y Rapsodia, la cadena de farmacias San Roque, la plataforma de comercio electrónico Woow! y Motociclo. La compra de Multi Ahorro se efectivizó en 2012 por unos US$ 160 millones.

Ayer El País consultó al CEO de Ta-Ta, Christopher Jones, quien dijo no poder hacer comentarios sobre el tema porque “está bajo investigación”.



El lunes de la semana pasada, luego de conocerse el informe presentado por Ta-Ta para defender su posición, Jones había declarado a El Observador: “no estamos en contra de la operación ni de las empresas que la llevarían a cabo, estamos en contra de que se haga sin que la Comisión de Defensa de la Competencia la autorice”.



Una fuentes vinculada a la negociación entre Tienda Inglesa y Disco expresó que “el criterio para la definición de mercado relevante que plantea Ta-Ta no tiene sustento en ningún análisis o criterio internacional, ni tampoco en los ya aceptados en el pasado por la propia Comisión de Defensa de la Competencia”.



Como complemento, señaló que la aceptación de estos argumentos “implicaría un evidente cambio en las reglas de juego, en beneficio de un actor en particular”, en referencia directa a Ta-Ta.



La misma fuente sostuvo que más allá de la posible fusión entre Tienda Inglesa y Disco, dar por válidos los argumentos que forman parte de la denuncia llevaría al “reconocimiento de innumerables zonas de monopolio, por ejemplo todos los departamentos del interior en donde está únicamente Ta-Ta (de las cinco cadenas de grandes superficies consideradas en el estudio), o en Punta Carretas donde solo está Disco y Devoto”.

Lo primero que debe resolver la Comisión Luego de haber notificado a las partes involucradas, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia aguarda los descargos que presentará Tienda Inglesa a la denuncia de Ta-Ta. Posteriormente, se aprestará a definir qué artículo de la ley de Defensa de la Competencia aplica al caso. Si es por el artículo 9 se pasaría a investigar si se forma con la fusión un “monopolio local de hecho” en un mercado relevante, para lo que tendría 90 días desde la notificación para expedirse acerca de si autoriza la concentración. En cambio, si la Comisión decide que aplica el artículo 7, las partes únicamente deberán notificar el negocio. Todo esto siempre que la compra de Disco por parte de Tienda Inglesa se concrete antes del 12 de abril. Si es después, rige la nueva ley que da más potestad a la comisión para aprobar o no la fusión.

Los actores de la disputa.

TA-TA Denunciante En base a un trabajo del especialista en temas de competencia Leandro Zipitría, la denuncia de Ta-Ta dice que “es esperable” que la fusión de Tienda Inglesa y Disco “relaje la competencia entre estas cadenas y facilite el aumento de los precios o la reducción de la variedad de productos”. Esto porque en varias zonas las ofertas de supermercados pasarán a ser únicamente de locales del nuevo grupo.

disco y tienda inglesa Negocian una fusión La venta de Disco y su adquisición por parte de Goldman Sachs (accionista mayoritario de Tienda Inglesa) comenzó a negociarse el año pasado. De concretarse la operación, el nuevo grupo sumaría a los 13 locales de Tienda Inglesa, los 49 de Devoto (entre los supermercados, Freshmarket y Devoto Express), 20 de Disco y dos de Géant, todos en Montevideo, Canelones y Maldonado.